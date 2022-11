La Course des Géants Le Pin Galant, 30 novembre 2022, Mérignac.

La Course des Géants Mercredi 30 novembre, 20h30 Le Pin Galant

Après les « Crapauds fous » (3 nominations aux Molières 2019), Mélody Mourey raconte la conquête spatiale américaine en mélangeant fiction et faits historiques, dans une mise en scène

1960, Chicago.

Passionné d’astronomie, le jeune Jack Mancini partage sa vie entre les services à la pizzeria, les nuits en garde à vue pour comportement violent et une mère irresponsable. Lorsqu’un professeur en psychologie détecte ses facultés hors-normes et lui offre une place dans une prestigieuse université, sa vie bascule.

Des quartiers populaires de Chicago à la NASA,

« La Course des Géants » c’est la course aux étoiles à laquelle se livrent les États-Unis et l’URSS en pleine guerre froide. C’est surtout celle d’un jeune Américain lancé à la poursuite de son rêve d’enfant : devenir astronaute.

Les décors nous transportent dans l’Amérique des sixties, avec six formidables comédiens pour trente personnages qui nous tiennent en haleine entre rire et émotion. Le tout dans une mise en scène vertigineuse d’inventivité et de sensibilité.

Une pièce totalement réjouissante : épique, burlesque et historique !

« Du théâtre inventif, hyper rythmé et cinématographique. » FRANCE INFO

« Mélody Mourey revient avec une nouvelle création, portée par une troupe aussi flamboyante que talentueuse et magnifiquement mise en scène. » TOUTELACULTURE.COM



