Vanessa Paradis Samuel Benchetrit Maman Le Pin Galant, 25 novembre 2022, Mérignac.

Vanessa Paradis Samuel Benchetrit Maman 25 et 26 novembre Le Pin Galant

GÉNÉRAL : 45 € / GROUPE ET VERMEIL : 43 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 39 € / DÉCOUVERTE JEUNES : 15 € / GROUPE SCOLAIRE : 10 €

Vanessa Paradis est pour la première fois au théâtre dans un beau rôle de femme blessée et généreuse. Une pièce imaginée et écrite pour elle par l’écrivain, réalisateur et dram … handicap moteur mi

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Centre ville Mérignac 33700 Gironde Nouvelle-Aquitaine

05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Le rideau s’ouvre sur Jeanne, elle vient de fermer sa boutique de vêtements pour femmes enceintes et attend un taxi, emmitouflée dans un manteau de fourrure. Nous sommes la veille de Noël et dans cette rue un peu glauque éclairée par l’enseigne « Maman », un jeune homme passe devant elle une première fois. La dépasse. Revient vers elle, lentement. Et lui pose une question qui va changer leurs vies à tous les deux.

Une pièce puissamment mélancolique et d’une beauté toute simple. L’écriture de Samuel Benchetrit est poétique et aborde des thèmes qui nous touchent et nous bouleversent.

« Un casting 5 étoiles. » VANITY FAIR

« Vanessa Paradis joue sobrement, merveilleusement, cette femme lunaire. » LE FIGARO

« Vanessa Paradis magnifie le texte ! » TÉLÉRAMA

« Les trois acteurs principaux s’échangent des dialogues toniques et riches en émotion, rendent vivant le texte, empreint de poésie. » MARIANNE



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-25T20:30:00+01:00

2022-11-26T22:00:00+01:00