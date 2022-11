Stéphane Guillon sur scène Le Pin Galant Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Stéphane Guillon sur scène Jeudi 24 novembre, 20h30 Le Pin Galant

GÉNÉRAL : 41 € / GROUPE ET VERMEIL : 39 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 35 € / DÉCOUVERTE JEUNES : 15 €

Son nouveau spectacle analyse, questionne, décortique, compile 18 mois d'absurdités, de non-sens, de revirements comme rarement une société en avait produits.

05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie. Mis à la diète pour cause de confinement, Stéphane Guillon n'a pas pu exprimer la moindre méchanceté pendant près de 18 mois : un sevrage dur, éprouvant, inhabituel. Que faire ? Se reconvertir ? Réserver ses piques pour son cercle familial le plus proche ? Continuer à écrire des vacheries en espérant des jours meilleurs ? L'humoriste a tout tenté, tout essayé, tout espéré, allant même jusqu'à prendre des cours de gentillesse.

Sa parole est libre sur scène. Loin d’être consensuel, il a le verbe incisif, la verve enthousiaste. Tout le monde en prend pour son grade, comme ça, pas de jaloux !

Une heure trente durant laquelle l’humoriste rattrape avec bonheur et truculence le temps perdu. « Encore plus caustique, encore plus féroce ! » FRANCE BLEU

