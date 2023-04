Petit marché alimentaire du Pin Le Pin de Bormes Bormes-les-Mimosas Catégories d’Évènement: Bormes-les-Mimosas

Petit marché alimentaire du Pin Le Pin de Bormes, 1 janvier 2023, Bormes-les-Mimosas. Petit marché alimentaire de quartier tous les mardis..

2023-01-01 à 07:00:00 ; fin : 2023-12-31 13:00:00. .

Le Pin de Bormes

Bormes-les-Mimosas 83230 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Small neighborhood food market every Tuesday. Pequeño mercado de alimentación de barrio todos los martes. Kleiner Lebensmittelmarkt in der Nachbarschaft jeden Dienstag. Mise à jour le 2022-06-28 par Office de tourisme de Bormes-les-Mimosas

