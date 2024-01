Théâtre – Le Pin Salle des Fêtes Le Pin, vendredi 22 mars 2024.

Théâtre – Le Pin Salle des Fêtes Le Pin Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 20:30:00

fin : 2024-03-23

Les Salpinbanks sont de retour et vous proposent une soirée théâtrale, avec une saynète en première partie « Comme deux gouttes d’eau » de Victorien Kissling et en deuxième partie la pièce en 3 actes de Viviane Tardivel « Elise et moi ».

Salle des Fêtes 1 Place Jeanne d’Arc

Le Pin 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine zabougringos@gmail.com



