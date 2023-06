Découverte de l’Église Saint-Martin-et-Saint-Magne Le pigeonnier – Cour Émile Zola Nangis Nangis Catégories d’Évènement: Nangis

Seine-et-Marne Découverte de l’Église Saint-Martin-et-Saint-Magne Le pigeonnier – Cour Émile Zola Nangis, 16 septembre 2023, Nangis. Découverte de l’Église Saint-Martin-et-Saint-Magne 16 et 17 septembre Le pigeonnier – Cour Émile Zola Entrée libre Élevée dans l’enceinte castrale de la Motte Beauvoir, cette architecture de style ogival étonne par la pureté de ses lignes, ses larges fenestrages, ses arcs boutants. L’une des chapelles abritait les dépouilles des seigneurs du lieu. Le pigeonnier – Cour Émile Zola Hôtel de ville – Boulevard Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny 77370 Nangis Nangis 77370 Seine-et-Marne Île-de-France http://www.ville-nangis.fr Cette tour ronde de grès porte haut (10 m) est le symbole de la puissance féodale. Cet espace, dédié à l’élevage des pigeons, accueille 873 niches, donnant ainsi une idée de l’étendue du domaine. Au rez-de-chaussée, la cellule de l’ancienne prison. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Nangis Détails Catégories d’Évènement: Nangis, Seine-et-Marne Autres Lieu Le pigeonnier - Cour Émile Zola Adresse Hôtel de ville - Boulevard Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny 77370 Nangis Ville Nangis Departement Seine-et-Marne Age min 7 Age max 99 Lieu Ville Le pigeonnier - Cour Émile Zola Nangis

Le pigeonnier - Cour Émile Zola Nangis Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nangis/

Découverte de l’Église Saint-Martin-et-Saint-Magne Le pigeonnier – Cour Émile Zola Nangis 2023-09-16 was last modified: by Découverte de l’Église Saint-Martin-et-Saint-Magne Le pigeonnier – Cour Émile Zola Nangis Le pigeonnier - Cour Émile Zola Nangis 16 septembre 2023