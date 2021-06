Plogoff Plogoff Finistère, Plogoff Le pied marin, rando-découverte de la pointe du Raz Plogoff Plogoff Catégories d’évènement: Finistère

Plogoff

Le pied marin, rando-découverte de la pointe du Raz Plogoff, 3 août 2021-3 août 2021, Plogoff. Le pied marin, rando-découverte de la pointe du Raz 2021-08-03 08:00:00 – 2021-08-03 16:00:00

Plogoff Finistère Une journée de randonnée sur le GR®34 pour découvrir une pointe du Raz inédite, le Raz de Sein et les port-abris, et se régaler de produits locaux à l’heure du pic-nique. aurazdelapointe@sfr.fr +33 6 89 50 09 85 http://www.aurazdelapointe.com/ Une journée de randonnée sur le GR®34 pour découvrir une pointe du Raz inédite, le Raz de Sein et les port-abris, et se régaler de produits locaux à l’heure du pic-nique. dernière mise à jour : 2021-06-17 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plogoff Autres Lieu Plogoff Adresse Ville Plogoff lieuville 48.04041#-4.70516