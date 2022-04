Le Pied de Rimbaud Aix-en-Provence, 6 mai 2022, Aix-en-Provence.

Le Pied de Rimbaud Théâtre de l’Ouvre-Boîte 13 Rue Joseph Jourdan Aix-en-Provence

2022-05-06 20:00:00 – 2022-05-06 Théâtre de l’Ouvre-Boîte 13 Rue Joseph Jourdan

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Dans une brûlante confidence, il nous dévoile son projet inouï : changer le langage, les relations, les opinions, les perceptions, l’amour… bref, la vie ! Un programme révolutionnaire, non sans humour, la déclaration d’intention d’un adolescent visionnaire ouvrant une fenêtre sur la modernité.



L’art théâtral étant collectif, ici, la solitude n’a pas d’avenir, et le Pied de Rimbaud sera partagé, avec une voix et une musique d’aujourd’hui.



D’après l’œuvre d’Arthur Rimbaud / Adaptation et mise en scène : Laurent Fréchuret / Avec : Maxime Dambrin et Nicolas Delorme, saxophoniste

Par le Théâtre de l’Incendie



« Je est un autre »



Promis à Dieu, un jeune séminariste sent naître en lui le double feu du désir et de la poésie. Alors commence un jeu vertigineux, le dialogue avec l’autre en soi, avec les autres en chacun de nous.

theatredumaquis@wanadoo.fr +33 4 42 38 94 38 https://www.billetweb.fr/le-pied-de-rimbaud

Théâtre de l’Ouvre-Boîte 13 Rue Joseph Jourdan Aix-en-Provence

