LE PICPOUL DE PINET AU CHATEAU DE GUERS Castelnau-de-Guers, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Castelnau-de-Guers.

Castelnau-de-Guers Hérault Castelnau-de-Guers

L’AOP Picpoul de Pinet et la mairie de Castelnau-de-Guers organisent les 1ères Estivales de l’appellation !

Jeudi 22 juillet, à partir de 19h jusqu’à minuit , rencontrez et dégustez les vins de 14 domaines et caves coopératives installés dans l’enceinte du château récemment rénové.

Restauration sur place

LES CAVES ET VIGNERONS PRÉSENTS

Cave coopérative les Costières de Pomérols

Cave coopérative de l’Ormarine (Pinet)

Cave coopérative les vignerons de Florensac

Cave Coopérative les Vignerons de Montagnac-Domitienne

Château de Pinet – Domaine Gaujal Saint Bon (Pinet)

Domaine de Castelnau (Castelnau-de-Guers)

Domaine de Creyssels (Mèze)

Domaine la Croix-Gratiot (Montagnac)

Domaine Gaujal (Pinet)

Domaine des Lauriers (Castelnau-de-Guers)

Domaine du Mas Saint-Laurent (Mèze)

Domaine de la Mirande (Castelnau-de-Guers)

Domaine de Petit Roubié (Pinet)

Domaine Reine Juliette (Castelnau-de-Guers)

Gratuit

Parkings : salle polyvalente et cave coopérative.

