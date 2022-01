Le Picarnaval de Coucy ! Coucy-le-Château-Auffrique, 26 février 2022, Coucy-le-Château-Auffrique.

Le Picarnaval de Coucy ! Coucy-le-Château-Auffrique

2022-02-26 14:00:00 – 2022-02-26 18:00:00

Coucy-le-Château-Auffrique Aisne Coucy-le-Château-Auffrique

Petits et grands notez cette date dans votre agenda : le samedi 26 février de 14h00 à 18h00 direction Coucy-le-Château pour le Picarnaval !

Au programme :

De 14h30 à 15h30 : Zumba’Carnaval par Alva Coucy – distribution de ballons et surprises.

De 15h30 à 16h30 : Défilé festif du Picarnaval’Coucy avec la fanfare de Folembray, les fabuleux héros du monde magique de Disney (et personnages vénitiens) par Polaris Créations et Alva Coucy.

De 16h30 à 18h00 : démo Dynamics Friends et déambulation photos avec vos personnages Disney préférés.

Toute l’après-midi, vous pourrez retrouver des animations comme : Séb’ l’Hypnotiseur, sculptures de ballons, stand de maquillage, nombreuses surprises, véhicules anciens, motos. Aussi deux structures gonflables et une pêche aux canards.

Entrée : 2€/personne (adultes et enfants dès 4 ans).

Restauration sur place : crêpes, barbe à papa, churros, foodtruck

Réservation obligatoire via le site internet : https://my.weezevent.com/picarnavalcoucy

Informations au 06 42 06 04 30

+33 6 42 06 04 30 https://my.weezevent.com/picarnavalcoucy

Picarnival Coucy

Coucy-le-Château-Auffrique

