Le Pic Vert du jeudi soir – Marché alimentaire Millau Millau MillauMillau Catégories d’évènement: Aveyron

Millau

Le Pic Vert du jeudi soir – Marché alimentaire Millau Millau, 6 janvier 2022, MillauMillau. Le Pic Vert du jeudi soir – Marché alimentaire Millau Millau

2022-01-06 – 2022-01-06

Millau Aveyron Millau Aveyron Millau A partir du 7 octobre 2021 tous les jeudis soirs sur la parking du café resto culturel : marché alimentaire ( légumes, oeufs, viande, fromage, miel, pain, bière…) Café resto ouvert à l’année : – D’octobre à mai, en soirée les jeudi, vendredi, samedi, de 17h à 01h

+ Le 1er dimanche après midi de chaque mois,

– de Juin à septembre, de 10h à 01h – fermé le lundi Paysans et artisans locaux A partir du 7 octobre 2021 tous les jeudis soirs sur la parking du café resto culturel : marché alimentaire ( légumes, oeufs, viande, fromage, miel, pain, bière…) Café resto ouvert à l’année : – D’octobre à mai, en soirée les jeudi, vendredi, samedi, de 17h à 01h

+ Le 1er dimanche après midi de chaque mois,

– de Juin à septembre, de 10h à 01h – fermé le lundi Le Pic Vert

Millau Millau

dernière mise à jour : 2022-01-27 par OFFICE DE TOURISME DE MILLAU

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Millau Autres Lieu Millau Millau Adresse Ville MillauMillau lieuville Millau Millau Departement Aveyron

Millau Millau MillauMillau Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/millaumillau/

Le Pic Vert du jeudi soir – Marché alimentaire Millau Millau 2022-01-06 was last modified: by Le Pic Vert du jeudi soir – Marché alimentaire Millau Millau Millau Millau 6 janvier 2022 Aveyron Millau

MillauMillau Aveyron