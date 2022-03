“Le Pic noir : une vie de famille intense” Médiathèque Anne-Frank, 9 avril 2022, Déville-lès-Rouen.

Médiathèque Anne-Frank, le samedi 9 avril à 15:00

“Le Pic noir : une vie de famille intense” —————————————— ### Projection suivie d’une discussion avec le réalisateur Gérard Pontini de l’association Scénarios Ethiques et Thoc. Ce film documentaire de 24 minutes a été tourné de 2005 à 2018 dans le massif forestier du Rouvray et dans une forêt vosgienne, par deux cinéastes et passionnés de nature : Norbert Lais et Gérard Pontini. C’est une véritable immersion patiente dans la vie discrète et très active des familles de pics noirs, depuis la formation du couple jusqu’à l’envol de chacun des 4 jeunes… en passant par les phases de séduction, d’accouplement, de creusement de la loge, de nourrissage des jeunes… Tout public, sur inscription.

Entrée libre

Médiathèque Anne-Frank 2, place François-Mitterrand, Déville-les-Rouen Déville-lès-Rouen Seine-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T15:00:00 2022-04-09T17:00:00