Talant Côte-d’Or EUR 0 0 Conférence animée par Floriane Lutz

2022 marque la fin d’une étude de 2 ans sur le pic mar dans la ZPS de la forêt de Cîteaux.

Effectifs, préférences écologiques, répartition, reproduction… Vous en apprendrez beaucoup sur cette espèce au travers de cette présentation qui sera réalisée par la stagiaire de Master 2 de la LPO.

RDV de 19 h à 20 h au local LPO à Talant.

« Inscription obligatoire au 03 80 56 27 02 ou via cote-dor@lpo.fr ».

