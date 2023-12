CINÉCO : BÂTIMENT 5 – LADJ LY Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française Catégories d’Évènement: Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-28 18:00:00

Diffusion du film « Bâtiment 5 » de Ladj Ly à 18h au Piboulio.

Drame pas désespéré – Durée : 01h40 min

Origine : France (VF) Synopsis : Haby, jeune femme très impliquée dans la vie de sa commune, découvre le nouveau plan de réaménagement du quartier dans lequel elle a grandi. Mené en catimini par Pierre Forges, un jeune pédiatre propulsé maire, il prévoit la démolition de l’immeuble où Haby a grandi. Avec les siens, elle se lance dans un bras de fer contre la municipalité et ses grandes ambitions pour empêcher la destruction du bâtiment 5. EUR.

Le Piboulio

Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie

