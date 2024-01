GRANDE SOIRÉE DANSANTE – TUTTI QUANTI Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française, samedi 13 janvier 2024.

Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 20:30:00

fin : 2024-01-13

Après les fêtes le Foyer rural vous invite à une grande soirée dansante !

Au programme:

à 20h30

Tutti Quanti, 4 musiciens réunis autour des musiques et danses traditionnelles du sud de l’Italie :

La Pizzica est la musique Traditionnelle du Salento, la petite région qui forme le talon de la botte italienne. Elle est basée sur le chant, omniprésent, et le tambureddhu (tambourin à sonnailles). D’autres instruments viennent souvent renforcer ce duo, comme l’accordéon, le bouzouki, les flutes, le violon, le violoncelle…Le répertoire de Tutti Quanti est composée en grande partie de Pizzica, mais s’aventure vers d’autres régions du sud de l’Italie (Naples, Gargano…) et explore également des créations récentes d’auteurs / compositeurs italiens.

suivi de

El Conjunto del Valletuerto et ses 9 musiciens pour des cumbias colombianas endiablées !

Un groupe de musique traditionnelle de la Colombie. Ce collectif de musiciens, créé dans la vallée borgne, retrouve ses influences principalement dans la musique des Juglares Colombiens ainsi que dans les orchestres de musique tropicale des années 60’s et 70’s. Cumbias, Paseaitos et Vallenatos font partie de ce voyage musical.

Le concert de Tutti Quanti sera précédé d’un stage d’initiation aux danses traditionnelles italiennes, à la Passerelle. Plus d’informations sur le stage et les inscriptions à venir.

Le Piboulio

Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie



