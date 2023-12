ATELIER CHANT-TISANES Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française, 1 décembre 2023, Sainte-Croix-Vallée-Française.

Sainte-Croix-Vallée-Française,Lozère

L’Atelier Vocal en Cévennes en partenariat avec La Plante Diffuse et le foyer rural de la Vallée Française vous propose un atelier chant-tisanes.

A 14h : Un atelier chant avec Juliette de Massy et Claire Moucot. Découvert du corps chantant et appr….

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . EUR.

Le Piboulio

Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie



L’Atelier Vocal en Cévennes, in partnership with La Plante Diffuse and the Foyer Rural de la Vallée Française, offers a singing-tisan workshop.

2pm: A singing workshop with Juliette de Massy and Claire Moucot. Discover the singing body and learn how to…

El Atelier Vocal en Cévennes, en colaboración con La Plante Diffuse y el Foyer Rural de la Vallée Française, organiza un taller de canto artesano.

14.00 h: Taller de canto con Juliette de Massy y Claire Moucot. Descubra el cuerpo cantante y aprenda a…

Das Atelier Vocal en Cévennes bietet Ihnen in Zusammenarbeit mit La Plante Diffuse und dem Landheim von La Vallée Française einen Gesangs-Workshop an.

Um 14 Uhr: Ein Gesangsworkshop mit Juliette de Massy und Claire Moucot. Entdeckung des singenden Körpers und Erlernen…

