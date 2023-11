SOIRÉE MOULES FRITES DE L’APE Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française, 2 décembre 2023, Sainte-Croix-Vallée-Française.

Sainte-Croix-Vallée-Française,Lozère

Venez nombreux à la soirée moules frites, organisée par l’APE de l’école de Sainte Croix. Repas à partir de 18h et soirée DJ à partir de 21h. ….

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . EUR.

Le Piboulio

Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie



Come one, come all to the mussels and French fries evening, organized by the APE of the Sainte Croix school. Dinner from 6pm and DJ night from 9pm. …

Venga uno, vengan todos a la velada de mejillones y patatas fritas, organizada por la APE de la escuela Sainte Croix. Cena a partir de las 18h y noche de DJ a partir de las 21h. …

Kommen Sie zahlreich zum Abend mit Moules Frites, der von der EV der Schule von Sainte Croix organisiert wird. Essen ab 18 Uhr und DJ-Abend ab 21 Uhr. …

Mise à jour le 2023-11-15 par 48 – OT des Cévennes au mont Lozère