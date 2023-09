CINECO : DANS LE COEUR DES VIVANTS Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française, 26 novembre 2023, Sainte-Croix-Vallée-Française.

Sainte-Croix-Vallée-Française,Lozère

Dans le cadre du Mois du Doc, « Dans le cœur des vivants » sera diffusé au Piboulio.

Synopsis:

L’exclusion est un long parcours qui se prolonge dans la mort. Au fil des saisons, des bénévoles participent aux enterrements des laissés pour compte, des vi….

2023-11-26

Le Piboulio

Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie



As part of Le Mois du Doc, « Dans le c?ur des vivants » will be shown at Le Piboulio.

Synopsis:

Exclusion is a long journey that continues into death. Over the course of the seasons, volunteers take part in the funerals of those who have been left behind, of those who have…

En el marco de Le Mois du Doc, se proyectará « Dans le cœur des vivants » en Le Piboulio.

Sinopsis:

La exclusión es un largo viaje que se prolonga hasta la muerte. A lo largo de las estaciones, los voluntarios participan en los funerales de los que se han quedado atrás, los vivos, los muertos y los…

Im Rahmen des Mois du Doc wird der Film « Dans le c?ur des vivants » im Piboulio gezeigt.

Synopsis (Zusammenfassung):

Ausgrenzung ist ein langer Weg, der sich bis in den Tod fortsetzt. Im Laufe der Jahreszeiten nehmen Freiwillige an den Beerdigungen der Ausgestossenen, der Lebenden und der…

