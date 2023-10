UPPERCUT II Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française, 3 novembre 2023, Sainte-Croix-Vallée-Française.

Sainte-Croix-Vallée-Française,Lozère

Uppercut II par Cie le Bout de l’Allumette, théâtre inconvenant et subversif. On se retrouve autour d’une table ronde. Et ils discutent, d’amour forcément … On cache les maux et on en rit. Ensemble …

Public averti. Durée 40 mins. ….

2023-11-03 fin : 2023-11-03 . EUR.

Le Piboulio

Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie



Uppercut II by Cie le Bout de l’Allumette, unseemly and subversive theater. We meet around a round table. And they discuss, of course, love… We hide our ills and laugh about them. Together …

Wise audience. Duration 40 mins.

Uppercut II de Cie le Bout de l’Allumette, teatro indecoroso y subversivo. Se reúnen alrededor de una mesa redonda. Y hablan, por supuesto de amor… Ocultan sus penas y se ríen de ellas. Juntos…

Para un público informado. Duración: 40 minutos.

Uppercut II von Cie le Bout de l’Allumette, unbequemes und subversives Theater. Man trifft sich an einem runden Tisch. Und sie diskutieren, zwangsläufig über die Liebe … Man versteckt die Übel und lacht darüber. Gemeinsam …

Geübtes Publikum. Dauer 40 Min. …

Mise à jour le 2023-10-17 par 48 – OT des Cévennes au mont Lozère