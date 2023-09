CINECO : LES TOUROUGES ET LES TOUBLEUS Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française, 22 octobre 2023, Sainte-Croix-Vallée-Française.

Sainte-Croix-Vallée-Française,Lozère

Dans le cadre du festival jeune public diffusion de « Les Tourouges et les Toubleus ».

Un programme de quatre courts métrages haut en couleur pour triompher des différences !

Synopsis:

Sur une lointaine planète vivaient Édouard et Jeannette, un Toubl….

2023-10-22

Le Piboulio

Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie



As part of the festival for young audiences, « Les Tourouges et les Toubleus » will be shown.

A program of four colorful shorts to overcome differences!

Synopsis:

On a distant planet lived Edouard and Jeannette, a Toubl…

En el marco del festival para el público joven, se proyectará « Les Tourouges et les Toubleus ».

Un programa de cuatro cortometrajes llenos de color sobre la superación de las diferencias

Sinopsis:

En un planeta lejano viven Édouard y Jeannette, unos Tourouges…

Im Rahmen des Festivals für junges Publikum Ausstrahlung von « Les Tourouges et les Toubleus ».

Ein Programm mit vier farbenfrohen Kurzfilmen, in denen die Unterschiede überwunden werden

Synopsis:

Auf einem fernen Planeten lebten Édouard und Jeannette, ein Toubl…

