CINECO : BARBIE Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française, 8 octobre 2023, Sainte-Croix-Vallée-Française.

Sainte-Croix-Vallée-Française,Lozère

Le film : « Barbie » sera diffusé au Piboulio.

Synopsis:

Une barbie jugée pas assez « parfaite » part à l’aventure dans le monde réel.

Durée: 1h55, tout public, genre: comédie, famille

En VO ….

2023-10-08 fin : 2023-10-08 . EUR.

Le Piboulio

Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie



The film: « Barbie » will be shown at Piboulio.

Synopsis:

A Barbie deemed not « perfect » enough goes on an adventure in the real world.

Running time: 1h55, all audiences, genre: comedy, family

In VO …

La película: « Barbie » se proyectará en el Piboulio.

Sinopsis:

Una Barbie considerada no lo suficientemente « perfecta » emprende una aventura en el mundo real.

Duración: 1 hora 55 minutos, público en general, género: comedia, familiar

En VO …

Der Film: « Barbie » wird im Piboulio gezeigt.

Synopsis:

Eine Barbie, die als nicht « perfekt » genug erachtet wird, begibt sich auf ein Abenteuer in der realen Welt.

Dauer: 1:55 Stunden, für alle Altersgruppen, Genre: Komödie, Familie

In OV …

