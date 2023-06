CINECO : L’ODEUR DU VENT Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française, 10 septembre 2023, Sainte-Croix-Vallée-Française.

Sainte-Croix-Vallée-Française,Lozère

Diffusion du film « L’odeur du vent » de Hadi Mohaghegh, à 21h00 au Piboulio.

Drame – Durée 1h30

Origine : Iran (VF)

Synopsis :

Dans une maison isolée au milieu d’une plaine d’Iran, un homme vit seul avec son fils alité. Un jour, le transformateur de ….

Le Piboulio

Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie



Screening of Hadi Mohaghegh’s film « L’odeur du vent », at 9pm at Le Piboulio.

Drama – Running time 1h30

Origin : Iran (VF)

Synopsis:

In an isolated house in the middle of an Iranian plain, a man lives alone with his bedridden son. One day, the transformer …

Proyección de la película « L’odeur du vent » de Hadi Mohaghegh, a las 21:00 h en el Piboulio.

Drama – Duración 1h30

Origen : Irán (VF)

Sinopsis:

En una casa aislada en medio de una llanura iraní, un hombre vive solo con su hijo postrado en cama. Un día, el transformador de electricidad …

Ausstrahlung des Films « L’odeur du vent » von Hadi Mohaghegh, um 21.00 Uhr im Piboulio.

Drama – Dauer 1,5 Std

Herkunft: Iran (VF)

Synopsis:

In einem abgelegenen Haus inmitten einer Ebene im Iran lebt ein Mann allein mit seinem bettlägerigen Sohn. Eines Tages wird der Transformator von …

