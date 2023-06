CINECO : CHIEN DE LA CASSE Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française, 27 août 2023, Sainte-Croix-Vallée-Française.

Sainte-Croix-Vallée-Française,Lozère

Diffusion du film « Chien de la casse » de Jean-Baptiste Durand, à 21h00 au Piboulio.

Drame – Durée 1h33

Origine : France (VF)

Synopsis :

Dog et Mirales, deux amis d’enfance vivent dans un petit village du sud de la France. Ils passent la majeure part….

2023-08-27 à ; fin : 2023-08-27 . EUR.

Le Piboulio

Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie



Screening of Jean-Baptiste Durand’s film « Chien de la casse », at 9pm at Le Piboulio.

Drama – Running time 1h33

Origin : France (VF)

Synopsis:

Dog and Mirales, two childhood friends, live in a small village in the south of France. They spend most of their…

Proyección de la película « Chien de la casse » de Jean-Baptiste Durand, a las 21:00 h en Le Piboulio.

Drama – Duración 1h33

Origen : Francia (VF)

Sinopsis:

Perro y Mirales, dos amigos de la infancia viven en un pequeño pueblo del sur de Francia. Pasan la mayor parte de su…

Ausstrahlung des Films « Chien de la casse » von Jean-Baptiste Durand, um 21.00 Uhr im Piboulio.

Drama – Dauer 1h33

Herkunft: Frankreich (VF)

Synopsis:

Dog und Mirales, zwei Freunde aus der Kindheit, leben in einem kleinen Dorf in Südfrankreich. Sie verbringen den größten Teil…

Mise à jour le 2023-06-21 par 48 – OT des Cévennes au mont Lozère