Clôture saison de la Roulotte Guinguette avec La Bande à Koustik Samedi 9 septembre, 18h00 Le Piboulio, Sainte-Croix-Vallée-Française (48) Au chapeau

Petits amis, grand et courbés, lointains ou proches, jeunes et encore plus jeunes (dans vos têtes, on sait !).

Le 9 septembre sera une soirée spéciale à la Roulotte Guinguette …La Roulotte fête sa clôture de saison… Sniff et oui déjà ! Rangez vos mouchoirs avec La Bande à Koustik bal trad, Balèti, concert à danser : Musiques festives d’Occitanie et de Méditerranée.

Pour l’occasion on annonce sans détour : on va vous régaler tous les sens ! Et surtout on va danser !!

Depuis quinze belles années, et de nombreux voyages , la Bande à Koustik a peu à peu forgé son identité musicale, se passionnant tout particulièrement pour les traditions festives des musiques du monde. En 2008, La Bande se rend jusqu’en Bulgarie, en Thrace, où elle rencontre un groupe de musiciens: « Orion Orkestar ». De cette rencontre musicale et humaine, naît « De la méditerranée à la mer noire », un concert ( 11 musiciens) où s’entrelacent les traditions musicales d’Occitanie et de Bulgarie.

Les créations de la Bande sont nourris de cette aventure et de toutes celles qui ont suivies… Depuis lors ils écument les festivals, fêtes de village, fêtes de rue, marchés, anniversaires, mariages, concerts, festivals de musique et rades de toutes sortes…

Le Piboulio, Sainte-Croix-Vallée-Française (48) Le Piboulio, 48110 Sainte-Croix-Vallée-Française, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-09T18:00:00+02:00 – 2023-09-09T22:00:00+02:00

baltrad balfolk