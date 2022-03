Le pianola Musée des arts et métiers Paris Catégorie d’évènement: Paris

Avec ce piano, ce n’est pas des mouvements fluides ni de la dextérité des doigts de nos mains que naîtra la mélodie. Tout se joue à la force du mollet… Rendez-vous : Collection Mécanique, 1er étage

