Le Piano Voyageur Château d’Arnouville 7 rond-point de la Victoire Arnouville Catégories d’évènement: Arnouville

Val-d'Oise

Le Piano Voyageur Château d’Arnouville 7 rond-point de la Victoire, 25 mars 2022, Arnouville. Le Piano Voyageur

Château d’Arnouville 7 rond-point de la Victoire, le vendredi 25 mars à 20:00

« Le Piano voyageur », concert de piano en collaboration avec l’association du Piano Retrouvé qui se déroulera le vendredi 25 mars à 20h au salon du château d’Arnouville. Venez écouter les classes de Claudine Gobineau, Béatrice Presle et Maurice Dumont du conservatoire dans un répertoire qui vous fera traverser différents siècles et styles.

Entrée libre avec passe sanitaire

Concert de piano en collaboration avec l’association du Piano Retrouvé qui se déroulera le vendredi 25 mars à 20h au salon du château d’Arnouville. Château d’Arnouville 7 rond-point de la Victoire 7 rond-point de la Victoire 95400 Arnouville Arnouville Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T20:00:00 2022-03-25T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Arnouville, Val-d'Oise Autres Lieu Château d'Arnouville 7 rond-point de la Victoire Adresse 7 rond-point de la Victoire 95400 Arnouville Ville Arnouville lieuville Château d'Arnouville 7 rond-point de la Victoire Arnouville Departement Val-d'Oise

Château d'Arnouville 7 rond-point de la Victoire Arnouville Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arnouville/

Le Piano Voyageur Château d’Arnouville 7 rond-point de la Victoire 2022-03-25 was last modified: by Le Piano Voyageur Château d’Arnouville 7 rond-point de la Victoire Château d'Arnouville 7 rond-point de la Victoire 25 mars 2022 Arnouville Château d'Arnouville 7 rond-point de la Victoire Arnouville

Arnouville Val-d'Oise