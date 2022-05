Le piano sur l’eau Nargis Nargis Catégories d’évènement: 45210

Soirée musicale sur le canal du Loing à Nargis avec un piano flottant les mardi 7, mercredi 8 et jeudi 9 juin à 19 h à la halte fluviale de Nargis.

