Salle de l’Institut, le samedi 19 mars 2022 à 19:00

Les professeurs de piano vous proposent une immersion au cœur de la littérature russe, mise en musique. Il y aura des œuvres en quatre mains et pour deux pianos dont L’oiseau de feu d’Igor Stravinsky, Les danses polovtsiennes d’Alexander Borodin, des transcriptions de Piotr Tchaikovsky, Les tableaux d’une exposition de Modest Moussorgski et Gayaneh d’Aram Khatchatourian. Compositeurs : Stravinsky, Tchaikovsky, Katchaturian, Borodin… Participation des musiciens pianistes : Lucie Chouvel, Daniel Benzakoun, Laurence Karsenti, Sophie Patey, Valérie Maitrepierre, Mathilde Sauvez

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T19:00:00 2022-03-19T21:00:00

