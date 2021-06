Vadencourt Vadencourt Aisne, Vadencourt Le piano du lac Vadencourt Vadencourt Catégories d’évènement: Aisne

Vadencourt Aisne Vadencourt 10 10 Le piano du Lac sillonne les paysages pour proposer de soir en soir un concert flottant. Habitants et voyageurs sont invités s'installer le long des berges pour profiter de cet instant de poésie. Un moment magique dans un décor exceptionnel… Placement libre, spectacle maintenu même en cas de petite pluie, n'hésitez pas à ramener votre pique nique. Le prix conseillé est de 10€ . Vous pouvez donner plus pour soutenir le projet et son équipe mais vous pouvez donner moins si vous avez un petit budget. Soyez les bienvenus ! Ouverture de la billetterie 30min avant le spectacle. +33 6 62 75 80 94

