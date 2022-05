LE PIANO DU LAC : SWING & SWIM Clermont-l’Hérault, 14 juin 2022, Clermont-l'Hérault.

LE PIANO DU LAC : SWING & SWIM Clermont-l’Hérault

2022-06-14 19:00:00 19:00:00 – 2022-06-16 20:30:00 20:30:00

Clermont-l’Hérault Hérault

Le swing se partage, s’écoute, se danse… Le trio Swing 276 revisite des classiques de la chanson française et du jazz, sous ce genre musical si insaisissable !

« Swing and Swim », leur nouvelle création, embarque sur le pianO des mers. Venez découvrir ce vaisseau hybride, fusionnant voilier et piano, dans une ambiance rétro-guinguette chaloupée, digne des bals populaires des années 40-50.

Le swing se partage, s’écoute, se danse… Le trio Swing 276 revisite des classiques de la chanson française et du jazz, sous ce genre musical si insaisissable !

« Swing and Swim », leur nouvelle création, embarque sur le pianO des mers. Venez découvrir ce vaisseau hybride, fusionnant voilier et piano, dans une ambiance rétro-guinguette chaloupée, digne des bals populaires des années 40-50.

Le swing se partage, s’écoute, se danse… Le trio Swing 276 revisite des classiques de la chanson française et du jazz, sous ce genre musical si insaisissable !

« Swing and Swim », leur nouvelle création, embarque sur le pianO des mers. Venez découvrir ce vaisseau hybride, fusionnant voilier et piano, dans une ambiance rétro-guinguette chaloupée, digne des bals populaires des années 40-50.

Clermont-l’Hérault

dernière mise à jour : 2022-05-01 par