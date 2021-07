Le PianO du Lac, spectacle musical sur l’eau Casteljaloux, 13 août 2021, Casteljaloux.

Le PianO du Lac, spectacle musical sur l’eau 2021-08-13 20:00:00 – 2021-08-15 Route de Mont de Marsan Lac de Clarens

Casteljaloux Lot-et-Garonne

EUR 10 15 Pagaille navale avec la Compagnie du Lac.

Un spectacle sur l’eau musical, acrobatique et clownesque d’une durée de 1h15.

A l’abordage ! Le capitaine et ses moussaillons hissent le grand mât, accordent le piano, ajustent le trapèze, lustrent le tuba. Parés pour le grand voyage, ils nous entraînent dans une épopée musicale à couper le souffle. Au cours de ce western aquatique, ces pirates, ces flibustiers adeptes de voltige en chanson trouveront l’aventure et nous invitent à leurs côtés. Mais tout se passera-t-il comme prévu ?

Piano à queue, cuivres, contrebasse et chant pour des compositions originales, des airs de Piaf, Vian, Schubert ou encore Ennio Morricone. Embarquement immédiat !

Ophélie Labrosse Zeiss

dernière mise à jour : 2021-07-27 par