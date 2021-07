Sanguinet Sanguinet Landes, Sanguinet Le PianO du Lac spectacle musical acrobatique & clownesque sur l’eau ! Sanguinet Sanguinet Catégories d’évènement: Landes

Sanguinet

Le PianO du Lac spectacle musical acrobatique & clownesque sur l’eau ! Sanguinet, 27 août 2021-27 août 2021, Sanguinet. Le PianO du Lac spectacle musical acrobatique & clownesque sur l’eau ! 2021-08-27 – 2021-08-27 chemin de Sabas Plage de Caton

Sanguinet Landes “Pagaille Navale » – Spectacle musical acrobatique & clownesque… sur l’eau ! Avec la capitaine Swannie Galinier (piano) / les 2 moussaillons Évelyne Zou Chanteuse pa-parfaite (chant, clown) et Étienne Ranger (cuivre, clown) / les matelots Nicolas Michel (accueil, chant), Maëlle Bourry (régie, contrebasse), Piem Gruppalo (sonorisation, conception du portique aquatique) A l’abordage ! Le capitaine et ses moussaillons hissent le grand mât, accordent le piano, ajustent le trapèze, lustrent le tuba. Parés pour le grand voyage, ils nous entraînent dans une épopée musicale à couper le souffle. Au cours de ce western aquatique, ces pirates, ces flibustiers adeptes de voltige en chanson trouveront l’aventure et nous invitent à leurs côtés. Mais tout se passera-t-il comme prévu ? Spectacle tout public – Billetterie volontaire – Prévente en ligne fortement conseillée “Pagaille Navale » – Spectacle musical acrobatique & clownesque… sur l’eau ! Avec la capitaine Swannie Galinier (piano) / les 2 moussaillons Évelyne Zou Chanteuse pa-parfaite (chant, clown) et Étienne Ranger (cuivre, clown) / les matelots Nicolas Michel (accueil, chant), Maëlle Bourry (régie, contrebasse), Piem Gruppalo (sonorisation, conception du portique aquatique) A l’abordage ! Le capitaine et ses moussaillons hissent le grand mât, accordent le piano, ajustent le trapèze, lustrent le tuba. Parés pour le grand voyage, ils nous entraînent dans une épopée musicale à couper le souffle. Au cours de ce western aquatique, ces pirates, ces flibustiers adeptes de voltige en chanson trouveront l’aventure et nous invitent à leurs côtés. Mais tout se passera-t-il comme prévu ? Spectacle tout public – Billetterie volontaire – Prévente en ligne fortement conseillée “Pagaille Navale » – Spectacle musical acrobatique & clownesque… sur l’eau ! Avec la capitaine Swannie Galinier (piano) / les 2 moussaillons Évelyne Zou Chanteuse pa-parfaite (chant, clown) et Étienne Ranger (cuivre, clown) / les matelots Nicolas Michel (accueil, chant), Maëlle Bourry (régie, contrebasse), Piem Gruppalo (sonorisation, conception du portique aquatique) A l’abordage ! Le capitaine et ses moussaillons hissent le grand mât, accordent le piano, ajustent le trapèze, lustrent le tuba. Parés pour le grand voyage, ils nous entraînent dans une épopée musicale à couper le souffle. Au cours de ce western aquatique, ces pirates, ces flibustiers adeptes de voltige en chanson trouveront l’aventure et nous invitent à leurs côtés. Mais tout se passera-t-il comme prévu ? Spectacle tout public – Billetterie volontaire – Prévente en ligne fortement conseillée dernière mise à jour : 2021-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Sanguinet Étiquettes évènement : Autres Lieu Sanguinet Adresse chemin de Sabas Plage de Caton Ville Sanguinet