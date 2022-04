Le pianO du lac : Spectacle flottant “Swing and swim” Oraison Oraison Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Oraison Alpes de Haute-Provence EUR 18 Depuis 2014, le trio Swing 276 revisite des classiques de la chanson française et du jazz sous ce genre musical si insaisissable ! Cette année, ils intègrent la compagnie du pianO du Lac pour écumer les plans d’eau des quatre coins de la France. contact@lavoliere.net +33 6 68 19 15 21 https://www.lavoliere.org/ Lac des Buissonnades 1 Les Buissonnades S Oraison

