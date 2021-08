Les Aix-d'Angillon Les Aix-d'Angillon Cher, Les Aix-d'Angillon Le pianO du Lac Les Aix-d’Angillon Les Aix-d'Angillon Catégories d’évènement: Cher

Les Aix-d'Angillon

Le pianO du Lac Les Aix-d’Angillon, 5 août 2021, Les Aix-d'Angillon. Le pianO du Lac 2021-08-05 19:00:00 – 2021-08-06

Les Aix-d’Angillon Cher Les Aix-d’Angillon 2 systèmes solaires Concerts flottants “le piano du lac” +33 6 68 19 15 21 http://www.pianodulac.fr/ 2 systèmes solaires le piano du Lac dernière mise à jour : 2021-08-02 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Les Aix-d'Angillon Autres Lieu Les Aix-d'Angillon Adresse Ville Les Aix-d'Angillon lieuville 47.19451#2.58492