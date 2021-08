Saint-Mammès Saint-Mammès Saint-Mammès, Seine-et-Marne Le pianO du lac, concert flottant Saint-Mammès Saint-Mammès Catégories d’évènement: Saint-Mammès

Le pianO du lac, concert flottant 2021-08-27 19:00:00 19:00:00 – 2021-08-27 Quai de Seine Berge de la Seine

Saint-Mammès Seine-et-Marne Saint-Mammès Concert flottant à bord du Piano des mers, nouveau bateau-spectacle, vaisseau hybride assemblant voilier et piano, pour un programme flottant à quatre mains sur le canal du Loing ! dernière mise à jour : 2021-08-06 par

