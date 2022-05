Le pianO du lac : “2 systèmes solaires” Hagetmau Hagetmau Catégories d’évènement: Hagetmau

Hagetmau Landes Le pianO du lac présente “Pagaille Navale”, un spectacle musical acrobatique et clownesque sur l’eau. Un voyage qui vous entraîne dans une épopée musicale à couper le souffle.

Le pianO du lac présente "Pagaille Navale", un spectacle musical acrobatique et clownesque sur l'eau. Un voyage qui vous entraîne dans une épopée musicale à couper le souffle.

En cas de petite pluie, le concert est maintenu. A vos parapluies ! Placement libre le long des berges dans le respect des règles de distanciation pour profiter de cet instant de poésie. Un moment magique dans un décor exceptionnel …

