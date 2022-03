Le piano de Margot Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Catégories d’évènement: île de France

Le piano de Margot Médiathèque Marguerite Yourcenar, 17 mai 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 17 mai 2022

de 19h00 à 20h00

gratuit

Pianiste débutant ou confirmé, venez jouer en public, rencontrer d’autres pianistes autour de notre piano demi queue dans l’auditorium. Vous n’osez pas ? Venez pour le plaisir d’écouter les autres et de passer un moment convivial en musique. Mardi 17 mai de 19h à 20h Sur inscription pour les pianistes, entrée libre pour les spectateurs Auditorium (niveau -1) Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray Paris 75015

12 : Vaugirard (Paris) (345m) 88 : Alleray – la Quintinie / Médiathèque Yourcenar (Paris) (133m)

Contact : 01 45 30 71 41 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://twitter.com/bibYourcenar Musique

