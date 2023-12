Le piano de Margot Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Le piano de Margot Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris, 23 janvier 2024, Paris. Le mardi 23 janvier 2024

de 19h00 à 20h00

.Tout public. A partir de 6 ans. gratuit Obligatoire pour interpréter un morceau et libre comme auditeur Pianiste débutant ou confirmé, venez jouer en public, rencontrer d’autres pianistes autour de notre piano demi queue dans l’auditorium.

Vous n’osez pas ? Venez pour le plaisir d’écouter les autres et de passer un moment convivial en musique. Mardi 23 janvier 2024 à 19h Auditorium (niveau -1) Tout public Sur inscription pour les pianistes, entrée libre pour les spectateurs mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris Contact : https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar +33155768776 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar

