Lavérune Hérault Lavérune Ne manquez pas l’édition 2021 du Festival Le Piano dans tous ses éclats du 24 septembre au 03 octobre ! ►Les communes de Grabels, Juvignac et Lavérune s’associent pour proposer une programmation de qualité:

des scènes ouvertes, des auditions et quatre concerts tout public sont programmés Au programme : ►Vendredi 24 septembre – 20h30

Salle Maria Callas – Juvignac

L Jazz Quartet (Ciné Jazz)

Hommage à Michel Legrand ►Samedi 25 septembre – 20h30

Salon de musique du château des Evêques – Lavérune

Vittorio Forte (Classique)

Récital Haendel, Bach, Rachmaninov, Gershwin ►Dimanche 26 septembre – 17h30

Salle de la Gerbe – Grabels

Concert des professeurs des écoles de musique ►Mardi 28 septembre – 18h30

Salon de musique du château des Evèques – Lavérune

Expo/Conférence Romain THIERY

Exposition « Requiem pour piano »

(Ouverture les week-ends de 15h à 18h et lors des concerts) ►Mercredi 29 septembre– 16h

Salle de la Gerbe – Grabels

« Piano Forest » de Masayuki KOJIMA (2007)

Film d’animation jeune public ►Jeudi 30 septembre – 20h30

Cinéma Utopia – Montpellier

“Tirez sur le pianiste” de François Truffaut ►Vendredi 1er octobre – 20h30

Salle de la Gerbe – Grabels

Sandra Cipolat Trio (Jazz asymétrique et poétique) ►Samedi 2 octobre – 20h30

Salle Maria Callas – Juvignac

Jimmy Felvia Trio (Urban Jazz) ►Dimanche 3 octobre – 17h30

Salon de musique du château des Evèques – Lavérune

« Pianofolia » (Classique) – Concert des professeurs du Conservatoire Les concerts tout public sont en entrée libre (dans la limite des places disponibles).

Ouverture des portes 1/2h avant le concert.

