Le Piano dans L’Art du Jazz – Yaron Herman LE BAL BLOMET PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Le Piano dans L'Art du Jazz – Yaron Herman LE BAL BLOMET. Un spectacle à la date du 2023-03-10 à 20:00 (2023-03-10 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros. « Un régal de perlé dans le phrasé, de délicatesse dans le dégradé harmonique et de maîtrise dans la conduite. » Yaron Herman dans un cycle de concerts entièrement dédié au piano jazz.

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu LE BAL BLOMET Adresse 33 rue Blomet Ville PARIS Tarif 27.5-27.5 lieuville LE BAL BLOMET PARIS Departement Paris

