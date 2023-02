Le piano dans l’art du jazz Benoît Delbecq LE BAL BLOMET, 15 avril 2023, PARIS.

Le piano dans l’art du jazz Benoît Delbecq LE BAL BLOMET. Un spectacle à la date du 2023-04-15 à 20:00 (2023-04-15 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

e Bal Blomet propose un nouveau cycle de concerts entièrement dédié au piano jazz : un artiste seul sur scène au piano nous raconte son art, joue sa musique en évoquant librement les pianistes de jazz du passé ou du présent qui ont été des sources d’inspiration. Le concert « swingue » ainsi entre musique et histoire du jazz où le pianiste révèle comment le piano d’aujourd’hui intègre, agrège et dépasse les influences de ceux qui l’ont précédé. Le cycle est conçu dans le même esprit que celui des 1001 Nuits du Jazz, tout en étant complémentaire : au fil des concerts, ces allers-retours entre pianistes du passé et du présent dessinent la place et l’histoire complète du piano dans le jazz, depuis ses origines jusqu’à nos jours. Pour ce concert du Piano dans l’art du Jazz, Le Bal Blomet accueille Benoît Delbecq. Benoît Delbecq est un pianiste et compositeur parisien parcourant depuis trois décennies les scènes internationales du jazz d’aujourd’hui, un artisan dont l’élan vif a su confectionner de nouvelles visions, de nouveaux sons. A l’âge de 17 ans, le légendaire Mal Waldron (Billie Holiday, Charles Mingus…) le prit sous son aile. Plus tard, il reçut le soutien d’artistes tels György Ligeti, Paul Bley, Pascal Dusapin, Steve Lacy, Fred Hersch, Muhal Richard Abrams, ou encore Steve Coleman – il étudia avec ces deux derniers aux Jazz Workshops de Banff (Canada) en 1987 et 1990. Depuis lors, le pianiste tisse sans tapage une œuvre singulière et captivante. Delbecq déploie un art envoûtant du timbre et de la polyrythmie, combiné à un sens mélodique et harmonique très personnels. En « préparant » son piano, il fertilise l’âme dansante du jazz : de petites tiges de bois taillées sur-mesure, délicatement glissées entre quelques cordes, maraboutent avec malice une partie de l’instrument. L’ensemble fait du pianiste l’un des plus créatifs de son temps. Doté d’une discographie de plus de 150 albums, dont une cinquantaine en leader ou co-leader, il a reçu de nombreuses distinctions internationales. Il apparaît depuis 2018 dans le « Annual Critic’s Poll » du magazine américain DOWNBEAT. Investi dans l’idée du collectif en tant que creuset esthétique et poétique, Delbecq fut l’un des agitateurs/fondateurs de Hask (1992-2004) et Astrolab (1993-96), incontournables collectifs parisiens qui ont contribué à la vivacité actuelle de la scène européenne. Depuis 2009, il constitue avec Steve Argüelles, Nicolas Becker et Sarah Murcia le collectif parisien Bureau de Son. Benoît Delbecq enseigne lors de master-classes et workshops internationaux. Il compose également pour l’image, le théâtre, la danse, et collabore avec nombre d’auteur(e)s, poètes et artistes plasticien(ne)s.

LE BAL BLOMET PARIS 33 rue Blomet Paris

