Pian sur Scène – Théâtre et musique, 12 mai 2023, Le Pian-sur-Garonne.

VENDREDI 12 MAI, à la salle des fêtes : soirée théâtre avec Les Compagnons de la Veillée dans « Vos gueules les mouettes ».

SAMEDI 13 MAI, au bar du village : soirée concert.

Musique de rue, rock.

Avec À l’arrache, Bridget on the brooq, Luxoff, Gamy, Olsmad.

Buvette et restauration sur place..

2023-05-12

Le Pian-sur-Garonne 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine



