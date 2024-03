Le phylloxera est toujours là La Cité du Vin Bordeaux, mardi 2 avril 2024.

Le phylloxera est toujours là Conférence : Le phylloxera, le puceron aux 150 ans d’histoire Mardi 2 avril, 19h00 La Cité du Vin Entrée gratuite sur inscription

Les conférences des Vendanges du Savoir mettent en avant des chercheurs qui viennent présenter l’état de leurs travaux et échanger avec le public sur des sujets relatifs à la vigne et au vin dans les domaines des sciences agronomiques, de l’œnologie et des sciences humaines.

Cette soirée propose de retracer l’histoire du terrible phylloxera, puceron ravageur de vignes, et les méthodes développées pour le combattre.

Le phylloxera est un petit puceron qui se développe entre autres sur les racines de la vigne. Il tient ses origines d’Amérique du Nord avant d’être introduit en Europe au milieu du XIXe siècle par le biais des voies de commerce entre les deux continents. Les dégâts qu’il provoque alors ont mis en péril les vignobles traditionnels dans de nombreux pays viticoles, donnant lieu à une crise viticole majeure.

La solution trouvée à cette époque a été de greffer la vigne sur des porte-greffes issus du continent américain naturellement résistants à ce puceron. Cette technique s’est très vite généralisée et représente encore la première et la plus durable méthode sans insecticides contre un ravageur des cultures. Elle est tellement efficace qu’on en oublie aujourd’hui que le phylloxera est toujours là !

La conférence reviendra sur l’histoire du phylloxera et sur les connaissances acquises depuis 150 ans, notamment à Bordeaux, sur le sujet.

Avec : Nathalie Ollat, directrice de l’UMR « Ecophysiologie et Génomique Fonctionnelle de la Vigne » à l’Institut des Sciences de la Vigne et du Vin

En partenariat avec : L’Institut des Sciences de la Vigne et du Vin, l’université de Bordeaux et l’université Bordeaux Montaigne

Avec le soutien de Domaine baron de rotshild et Fondation Bordeaux Université

