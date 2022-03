Le phonographe Musée des arts et métiers Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le phonographe Musée des arts et métiers, 14 mai 2022, Paris. Le phonographe

le samedi 14 mai à Musée des arts et métiers

Une membrane, une pointe d’acier et un support….tout est là pour graver puis écouter le son d’une musique chère ou les inflexions mélodieuses d’une voix ! Magiques, les premiers phonographes le sont car même dans leur plus simple expression, toute la complexité des sons se fait entendre. Rendez-vous : Collection Communication, 1er étage

Entrée libre

Graver et lire le son Musée des arts et métiers 60 rue Réaumur 75003 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:30:00 2022-05-14T19:45:00;2022-05-14T21:00:00 2022-05-14T21:15:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Musée des arts et métiers Adresse 60 rue Réaumur 75003 Paris Ville Paris lieuville Musée des arts et métiers Paris Departement Paris

Musée des arts et métiers Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Le phonographe Musée des arts et métiers 2022-05-14 was last modified: by Le phonographe Musée des arts et métiers Musée des arts et métiers 14 mai 2022 Musée des Arts et Métiers Paris Paris

Paris Paris