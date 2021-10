Roubaix Lycée Charles Baudelaire Nord, Roubaix “Le philosophe sur le terrain” par Jean-Philippe Pierron Lycée Charles Baudelaire Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

“Le philosophe sur le terrain” par Jean-Philippe Pierron Lycée Charles Baudelaire, 20 janvier 2022, Roubaix. “Le philosophe sur le terrain” par Jean-Philippe Pierron

Lycée Charles Baudelaire, le jeudi 20 janvier 2022 à 18:00

Depuis plusieurs années, que ce soit dans le champ de la médecine, ou dans ceux de l’écologie ou du monde des entreprises, on a vu apparaître une nouvelle pratique philosophique : la philosophie de terrain. L’expression est douteuse : le terrain n’est-il pas le champ spécifique des sciences sociales et le sol du philosophe est-il le terrain du sociologue ? L’expression est racoleuse : n’est-elle pas une semi-habileté rhétorique disant que le philosophe a bien les pieds sur terre, contrairement à l’imagerie qui le représente le nez en l’air, prêt à chuter dans le moindre trou ? L’expression est insidieuse : n’est-elle pas la réactualisation du schème du « philosophe-roi », dans les liens forts entre intellectuels et pouvoir où le philosophe serait en mal d’influence à l’heure des influenceurs, comme si l’art de bien poser les problèmes se confondait avec l’art politique de les résoudre ? Mais l’expression est aussi joyeuse et stimulante : n’invite-t-elle pas à pluraliser les styles de pensée au service d’une présence attentive au monde qui vient pour davantage de lucidité et de liberté ?

Lycée Charles Baudelaire 23 avenue le Nôtre Roubaix

