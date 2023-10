Le phénomène australien Lachy Doley à Paris New Morning Paris, 10 décembre 2023, Paris.

Le dimanche 10 décembre 2023

de 18h30 à 23h00

.Public adultes. payant

26 €.

Époustouflant, phénoménal, génialissime, les qualificatifs ne manquent pas pour décrire l’organiste australien Lachy Doley, rendu célèbre par des vidéos devenues virales sur la toile et par ses prestigieuses collaborations (Bootsy Collins, Joe Bonamassa, Glenn Hugues). Un concert-événement, avec Rosaway en première partie, à ne manquer sous aucun prétexte !

Après

avoir mis le New Morning en ébullition un soir de finale de Coupe du

monde, LACHY DOLEY revient à Paris pour une date

unique en France cet hiver à l’occasion d’une tournée européenne

coïncidant avec la sortie du nouvel album « A World Worth

Fighting For » (2023).

Rendu

internationalement célèbre par des vidéos devenues virales sur la

toile (la reprise de Woodoo Child notamment) ou par ses prestigieuses

collaborations (Glenn Hugues/Deep Purple, Joe Bonamassa, Bootsy

Collins qui figure sur le dernier album), Lachy Doley est un

organiste australien de génie dont les performances scéniques sont

tout simplement phénoménales…

Blues,

Rock, Soul, Funk, les tsunamis d’orgue Hammond et de Whammy Clavinet

fusionnent dans un Groove imparable et transcendant rendu possible

par Joel Burton (basse) et Jackie Barnes (batterie, également

batteur de Rose tattoo)

ROSAWAY

(Pop-Soul, France) – 1ère partie – 19h30

Inspirés

par leurs expériences passées sur les routes et sur scène auprès

d’artistes à dimension internationale (Ed Sheeran, Jain, Buddy Guy,

Ana Popovic, Jonny Lang…), les deux musiciens propagent une

Pop-Soul groovy, métissée et « feel good » portée par la voix

aérienne et la flute de Rachel dont la solide technique lui permet

de varier les couleurs en oscillant de la soul au gospel et du rock à

la pop, en témoigne la reprise de « Blues Skies » (Featuring

Shaun Martin – Snarky Puppy), véritable bijou sorti en single avant

l’été qui annonce un nouvel album (mars 2024) empreint d’une

énergie aussi subtile que moderne et surtout tellement contagieuse !

–

Pré-nominations aux GRAMMY AWARDS 2022 (BEST POP DUO)

–

Rolling Stone magazine: « Un goût de l’innovation associé à

un sens inné de la mélodie et des arrangements… »

New Morning 9 rue des Petites Écuries 75010 Paris

Métro -> 4 : Château d’Eau (Paris) (259m)

Bus -> 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (199m)

Vélib -> Petites Ecuries – Faubourg Saint-Denis (70.88m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Lachy Doley Lachy Doley (claviers), Jackie Barnes (batterie) et Joel Burton (basse).