THOMAS VDB LE PHENIX – SCENE NATIONALE Valenciennes, 1 mars 2024, Valenciennes.

Après le succès de Bon Chienchien, l’humoriste, également chroniqueur chez France Inter, est actuellement sur scène avec son nouveau spectacle Thomas VDB s’acclimate Le mot de Thomas VDB « J’ai grandi dans les années 80, une époque où on pensait encore que le pire était derrière nous. Je regardais Annie Cordy à la télé avec mes parents et je me disais “On est sains et saufs ! Si elle chante Tata Yoyo, y a pas de problème grave ! On risque pas de mourir tout de suite !”.Aujourd’hui, je regarde les infos et… »

Tarif : 27.20 – 27.20 euros.

Début : 2024-03-01 à 20:00

LE PHENIX – SCENE NATIONALE BOULEVARD HARPIGNIES 59300 Valenciennes 59