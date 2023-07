Visites guidées Label architecture contemporaine remarquable du Phénix Le Phénix Scène Nationale Valenciennes, 16 septembre 2023, Valenciennes.

Visites guidées Label architecture contemporaine remarquable du Phénix 16 et 17 septembre Le Phénix Scène Nationale

avec Pierre Touzot (Agence Sakariba), architecte de la réfection du Phénix

Le Phénix vient d’être labellisé en 2023 Architecture contemporaine remarquable par le Ministère de la Culture. Il fait donc partie désormais « des édifices et ensembles urbains qui, parmi les réalisations architecturales des XXe et XXIe siècles, sont autant de témoins matériels de l’évolution technique, économique, sociale, politique et culturelle de notre société. »

Construit en 1998 et conçus par les architectes Emmanuel Blamont et Lou Caroso Neiva, anciens associés de Jean Nouvel, le phénix est l'un des équipements culturels les plus remarquables entre Paris et Bruxelles. Il fait partie du paysage patrimonial de Valenciennes aux côtés d'édifices historiques comme l'église Saint-Géry ou la sous-préfecture. Le Phénix est équipé d'un grand théâtre de 760 places, un studio de 177 places et de plusieurs espaces de répétitions.

®Le Phénix scène nationale Valenciennes pôle européen de création