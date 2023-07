La balade sonore « Corde sensible » de la Cie 2L Le Phénix Scène Nationale Valenciennes, 16 septembre 2023, Valenciennes.

La balade sonore « Corde sensible » de la Cie 2L 16 et 17 septembre Le Phénix Scène Nationale En accès libre. Disponible à l’accueil du Phénix.

Comment Valenciennes résonne en ses habitants ? Leurs paroles ont été entendues et enregistrées. De cette série d’interviews est née une « balade création ».

Le Phénix Scène Nationale Boulevard Harpignies – 59300 Valenciennes Valenciennes 59300 Nord Hauts-de-France 03 27 32 32 32 http://www.lephenix.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

