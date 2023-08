Forum des associations à Tournefeuille – Samedi 2 septembre le phare Tournefeuille Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Forum des associations à Tournefeuille – Samedi 2 septembre le phare Tournefeuille, 2 septembre 2023, Tournefeuille.

La Ville de Tournefeuille vous donne rendez-vous au Phare le samedi 2 septembre pour le Forum des associations.

Chaque année, la Ville de Tournefeuille organise son forum des associations. L’occasion pour les Tournefeuillais de rencontrer les représentants d’une multitude d’associations et d’adhérer aux associations sportives, culturelles, solidaires qui les intéressent. le phare 32 Route de Tarbes, 31170 Tournefeuille Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 09 62 69 38 20 »}, {« type »: « email », « value »: « communication@bajoelmar.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

